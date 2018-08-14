ضبطت مباحث مركز طما في سوهاج، مسجونا هاربا من سجن أبوزعبل في أعقاب ثورة 25 يناير، والمقضي عليه بالسجن 10 سنوات في واقعة سرقة بالإكراه.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد أحمد شمندي، مأمور مركز طما، يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز طما مفاداها تواجد المسجون الهارب (عامر ج. ع. ت.- 30 عاما- فران) مقيم مشطا مركز طما، وله محل إقامة آخر بشارع اسماعيل الجندي ساقية مكي– الجيزة، وآخر العمرانية- الجيزة، هارب من ليمان أبو زعبل 1 "إبان أحداث ثورة 25 يناير" في القضية رقم 3179 لسنة 2009 جنايات قسم العمرانية "سرقة بالإكراه"، والمقضي فيها بالحبس 10 سنوات بناحية قرية مشطا دائرة مركز طما.

تم تنفيذ مأمورية استهدفت المذكور وتمكنت من ضبطه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 56 أحوال مركز طما وجارِ العرض علي النيابة العامة.