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مواطنون: «مش فاهمين قصة الضريبة العقارية إيه.. وخايفين أصحاب البيوت يغلوا الإيجارات»

مواطنون: «مش فاهمين قصة الضريبة العقارية إيه.. وخايفين أصحاب البيوت يغلوا الإيجارات»

النواب حائرون بين الالتزام بقانون الضريبة العقارية وشكاوى التقديرات الجزافية فى ثمن الوحدات

النواب حائرون بين الالتزام بقانون الضريبة العقارية وشكاوى التقديرات الجزافية فى ثمن الوحدات

«شبهة عدم الدستورية» تفجر جدلاً قانونياً حول «الضريبة العقارية»

«شبهة عدم الدستورية» تفجر جدلاً قانونياً حول «الضريبة العقارية»

37 سؤالاً وإجابة.. كل ما تريد معرفته عن الضريبة العقارية

37 سؤالاً وإجابة.. كل ما تريد معرفته عن الضريبة العقارية

«الضريبة العقارية» عدلٌ يطارد المليونيرات

«الضريبة العقارية» عدلٌ يطارد المليونيرات

بريد الوطن| «الرى» ترد على شكوى أهالى دنشواى

بريد الوطن| «الرى» ترد على شكوى أهالى دنشواى

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جيران إرهابى «مسطرد»: عائلته فقيرة.. ولديه 3 أشقاء أحدهم سائق سُجن فى قضية مخدرات

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"تأجيل الدراسة وضرائب على المقابر".. 6 شائعات جديدة خلال أسبوع

"تأجيل الدراسة وضرائب على المقابر".. 6 شائعات جديدة خلال أسبوع

«الداخلية» تواصل ضرب الإرهاب: مقتل 6 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة بـ«6 أكتوبر»

«الداخلية» تواصل ضرب الإرهاب: مقتل 6 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة بـ«6 أكتوبر»

حالة الطقس يوم الثلاثاء 14/ 8/ 2018: العظمى بالقاهرة 35 درجة

حالة الطقس يوم الثلاثاء 14/ 8/ 2018: العظمى بالقاهرة 35 درجة

أسعار اللحوم المدعمة قبل العيد.. الكبدة بأقل من 100 جنيه

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بروفايل| سمير أمين.. حضور رغم الرحيل

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