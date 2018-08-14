أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، بأن وزارة الدفاع الأفغانية أعلنت مقتل 17 جنديًا في هجوم لمسلحي طالبان على قاعدة عسكرية شمال أفغانستان.