عثر سكان عقار بشارع الشيخ حسانين في المنصورة، على جثة شخص بسلم العقار، اليوم، بعد سماعهم لارتطام شديد.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ بالعثور على جثة، انتقلت مباحث القسم إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الجثة للمدعو "أيمن. م. م" 53 سنة، عامل يرتدي ملابسه كاملة وبها جرح قطعي بالجبهة، ونقلت الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال شاهد الواقعة "محمد. ع. م" 34 سنة، عامل ومقيم بذات العقار أكد في محضر الشرطة، أنه تناهى لسمعه ارتطام وباستطلاع الأمر وجد الجثة ملقاة على درجات السلم ولا يتهم أحد بالتسبب في ذلك، وبسؤال طليقة المتوفي "لولو. ب. ع" 39 سنة، ربة منزل، أكدت أنه كان يعاني من هزال وضعف شديد بالجسم لإصابته بورم بالغدة الدرقية.

حرر المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات.