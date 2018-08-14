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37 سؤالاً وإجابة.. كل ما تريد معرفته عن الضريبة العقارية

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الدولار يرتفع قرشا اليوم الثلاثاء 2018/8/14

الدولار يرتفع قرشا اليوم الثلاثاء 2018/8/14

الأحد.. "8 الصبح" يحتفي بمئوية محمد فوزي على "dmc"

الأحد.. "8 الصبح" يحتفي بمئوية محمد فوزي على "dmc"

وزير القوى العاملة: 3 أيام بـ"الأضحى" إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص

وزير القوى العاملة: 3 أيام بـ"الأضحى" إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص

إخماد حريق في "جرن بصل" بالدقهلية.. وصاحبه: عقب سيجارة سبب الاشتعال

إخماد حريق في "جرن بصل" بالدقهلية.. وصاحبه: عقب سيجارة سبب الاشتعال

أردوغان: تركيا "ستقاطع" الأجهزة الإلكترونية الأمريكية

أردوغان: تركيا "ستقاطع" الأجهزة الإلكترونية الأمريكية

بالصور| عاصي الحلاني يحيي حفلا غنائيا ببيروت

بالصور| عاصي الحلاني يحيي حفلا غنائيا ببيروت

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بتر قضيب طفل دخل مستشفى بالمنوفية لـ"عملية طهارة" فأصيب بغرغرينة

بتر قضيب طفل دخل مستشفى بالمنوفية لـ"عملية طهارة" فأصيب بغرغرينة

«شبهة عدم الدستورية» تفجر جدلاً قانونياً حول «الضريبة العقارية»

«شبهة عدم الدستورية» تفجر جدلاً قانونياً حول «الضريبة العقارية»

«المستثمرين»: الضريبة العقارية «بدعة».. و«معيط»: سنعيد النظر فى فلسفتها

«المستثمرين»: الضريبة العقارية «بدعة».. و«معيط»: سنعيد النظر فى فلسفتها

بعد وصفه انهيار الليرة بـ«المؤامرة»: «أردوغان» يبدأ حملة اعتقالات.. والبنك المركزى يتدخل

بعد وصفه انهيار الليرة بـ«المؤامرة»: «أردوغان» يبدأ حملة اعتقالات.. والبنك المركزى يتدخل

رئيس «اقتصادية النواب»: خطة لرفع الحصيلة إلى 10 مليارات جنيه.. ولا تهاون لأنه حق للدولة

رئيس «اقتصادية النواب»: خطة لرفع الحصيلة إلى 10 مليارات جنيه.. ولا تهاون لأنه حق للدولة

مواطنون: «مش فاهمين قصة الضريبة العقارية إيه.. وخايفين أصحاب البيوت يغلوا الإيجارات»

مواطنون: «مش فاهمين قصة الضريبة العقارية إيه.. وخايفين أصحاب البيوت يغلوا الإيجارات»

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