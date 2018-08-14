قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، نفذت 4157 وصلة صرف صحي منزلية، 3707 وصلات الإسماعيلية، وفي السويس 450 وصلة، في قرى الجباسات، القرين، التل الكبير، القنطرة شرق، الجزيرة الخضراء، الحمادات، أبوصوير، القنطرة غرب، البكارشة، السعدية، الرباعية، أبوعاشور، طحيمر، الجوهري.

وأوضح المهندس أحمد السيد عزب، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه تم إنشاء محطات ترشيح بالبعالوة بطاقة 2500 متر مكعب في اليوم، وسرابيوم بطاقة 2500 متر مكعب في اليوم، والمنايف بطاقة 2500 متر مكعب في اليوم، وأبوخليفة بطاقة 2500 متر مكعب في اليوم، ومحطة مرشحة نقالي بجنوب بورسعيد بطاقة 2000 متر مكعب في اليوم، وإحلال وتجديد محطة المياه المرشحة بالتل الكبير، محطة مياه "ك7" بالفردان، ومحطة تحلية نفيشة، ومحطة مياه شرب الصدق الجديدة، ومحطة مياه بحر البقر، ومعامل محطات مياه الشرب بمركزى التل الكبير وابوصوير، كما تم إحلال وتجديد شبكات المياه في نطاق محافظات القناة بأقطار وأطوال مختلفة بإجمالي مبلغ 7 ملايين جنيه، وتم نقل الشبكات المتعارضة مع تنفيذ أعمال تطوير مصرف المحسمة وتطوير مدخل مدينة بورسعيد.

وأضاف المهندس عزب، أنه بالنسبة لقطاع الصرف الصحي، تم إحلال وتجديد محطة رفع فايد، ومحطة العبور ببورفؤاد، ومحطة معالجة صرف صحي بورفؤاد، ومغذيات الكهرباء لمحطات رفع أبوخليفة، وشبكات صرف صحي في نطاق محافظات القناة بأقطار وأطوال مختلفة بإجمالي مبلغ 4.42 مليون جنيه، بجانب توريد سيارة كسح صرف صحي بمبلغ 1.73 مليون جنيه.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه فيما يتعلق بأعمال رفع الكفاءة، فقد تم في نطاق محافظات القناة، تطهير وتعقيم خزانات مياه الشرب بإجمالي 64 خزاناً بسعات مختلفة، وإصلاح ورفع كفاءة خطوط مياه الشرب والصرف الصحي بأقطار من 200 ميلليمتر إلى 800 مللميتر، وملس وتطهير شبكات الصرف الصحي بأقطار مختلفة وبإجمالي أطوال 276 كيلومتر، بجانب إصلاح وإعادة تأهيل محطات وروافع مياه الشرب والصرف الصحي بالإمكانيات الذاتية، وهي محطات أبوسلطان، المستقبل، الصدق، فايد، محطة صرف صحي فايد، عتاقة، محطة التوطين بالقنطرة شرق، محطة مياه القنطرة غرب، رافع مياه العكرة ببورسعيد، روافع صرف مدينة بورسعيد، محطة مياه أبوعارف، محطة صرف السواحل، محطة صرف زرب، محطة الزراير.

وقال المهندس أحمد السيد عزب، قامت الشركة بمد وتدعيم شبكات مياه الشرب للقرى المحرومة، بالمشاركة مع منظمات المجتمع المدني، بالمناطق التالية قرية ابوالنقرش بالقصاصين الجديدة، عزبة المزرعة السمكية بالقصاصين، عزبة أبوقاسم بالقصاصين، قرية عين غصين، أبوصوير، عزبة وهبة وقرية الأمل بالمحسمة القديمة، عزبة روض عادل بأبوصوير، قرية الشروق بالقصاصين، وتم حفر بئر ارتوازية بقرية المحسمة، وجارٍ حفر بئر ارتوازية جديدة بقرية أم عزام بالإسماعيلية، وجارٍ التنسيق مع مؤسسة مصر الخير لتدعيم خدمة مياه الشرب والصرف الصحى بقرية المنايف والسماكين بالإسماعيلية.

وأشار إلى أن الشركة نفذت 8 مشروعات لحساب الغير بإجمالي مبلغ 23 مليون جنيه، وتشمل توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لأبراج الشرطة بالسويس، قوات أمن السويس، إسكان الشباب بالسويس، المصرية للاتصالات، مستشفى الرمد ببورسعيد، الأبنية التعليمية بالإسماعيلية، مركز شباب الأمل بالإسماعيلية، كما شاركت فى الوقاية من آثار الكوارث، من خلال تنفيذ أعمال كسح المياه الناتجة عن الأمطار الغزيرة على طريقى القاهرة-الإسماعيلية، والإسماعيلية-السويس، ومدينة القصاصين، ومدينة أبوسلطان، وقرية فنارة، العين السخنة.

وفيما يتعلق بإسهامات الشركة في التوعية المجتمعية بضرورة ترشيد المياه، أوضح المهندس أحمد السيد عزب، أنه تم تنظيم 14 نشاطاً داخل مراكز النيل للإعلام ومكتبات مصر العامة، و48 نشاطاً داخل المدارس، وتشمل ندوات، وورش سباكة، ومعسكرات صيفية، وعروض مسرحية، وإذاعة مدرسية، وعرض قصة سلمي ، وورش فنية، و14 نشاطاً داخل دور العبادة "المساجد والكنائس" وتشمل ندوات، وورش سباكة، و9 أنشطة للتوعية المباشرة مع الجمهور، وتوعية داخلية مع العاملين، بجانب تنظيم 18 زيارة لطلاب المدارس وكلية العلوم بجامعة قناة السويس، وأئمة الأوقاف، والعمال، وأخصائي المشاركة المجتمعية بالتربية والتعليم، وغيرهم، إلى محطات مياه الشرب والصرف الصحي الخاصة بالشركة بمحافظتي السويس والإسماعيلية.​