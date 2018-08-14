لقي عامل مصرعه غرقا في مياه نهر النيل أمام مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليوم، وذلك لعدم إجادته السباحة.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من قسم شرطة ميت غمر ببلاغ الأهالي بوجود غريق في نهر النيل.

انتقل مأمور وضباط المباحث إلى مكان الوقعة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، وتبين أنه أثناء قيام المدعو "أحمد. ا. م" (16 سنة ـ عامل) بالاستحمام بنهر النيل ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفي غرقا.

وبسؤال عمه "هشام. م. ا" (52 سنة ـ عامل)، في محضر الشرطة، أيد ذات المضمون ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وورد تقرير مفتش الصحة، أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهه وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.