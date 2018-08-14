قال المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 16 سبتمبر في تسليم 504 وحدات بـ21 عمارة، بموقع 2 بالمجاورة 34 بالحي السادس، بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط.

وأضاف المهندس محمد السيد مصطفى رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة: "أعد الجهاز برنامج زمني لتسليم الوحدات، خلال الفترة من 16 سبتمبر وحتى 21 أكتوبر، وتم التواصل مع بنك التعمير والإسكان (فرع دمياط)، لاستكمال إجراءات تسليم الوحدات للفائزين بها".

وأوضح رجب، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 102 الأحد 16 سبتمبر، وحدات العمارة رقم 75 يوم الاثنين 17 سبتمبر، وحدات العمارة رقم 86 يوم الثلاثاء 18 سبتمبر، وحدات العمارة رقم 94 يوم الأربعاء سبتمبر، وتم تخصيص يوم الخميس 20 سبتمبر، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات، وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 95 يوم الأحد 23 سبتمبر، وحدات العمارة رقم 98 يوم الاثنين 24 سبتمبر، وحدات العمارة رقم 99 يوم الثلاثاء 25 سبتمبر، وحدات العمارة رقم 100 يوم الأربعاء 26 سبتمبر.

وتابع: تم تخصيص يوم الخميس 27/9/2018، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات، وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 101 يوم الأحد 30 سبتمبر ووحدات العمارة رقم 103 يوم الاثنين 1 أكتوبر، ووحدات العمارة رقم 104 يوم الثلاثاء 2 أكتوبر، ووحدات العمارة رقم 105 يوم الأربعاء 3 أكتوبر، وتم تخصيص يوم الخميس 4/10/2018، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات، يتم تسليم وحدات العمارة رقم 106 يوم الأحد 7 أكتوبر، ووحدات العمارة رقم 107 يوم الاثنين 8 أكتوبر، ووحدات العمارة رقم 110 يوم الثلاثاء 9 أكتوبر، ووحدات العمارة رقم 111 يوم الأربعاء 10 أكتوبر.

واستكمل قائلا: "وتم تخصيص يوم الخميس 11 أكتوبر، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات، وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 112 يوم الأحد 14 أكتوبر، ووحدات العمارة رقم 113 يوم الاثنين 15 أكتوبر، ووحدات العمارة رقم 114 يوم الثلاثاء 16 أكتوبر، ووحدات العمارة رقم 115 يوم الأربعاء 17 أكتوبر، وتم تخصيص يوم الخميس18/10/2018، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات، وتسلم وحدات العمارة رقم 116 يوم الأحد 21 أكتوبر.

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح المهندس محمد السيد مصطفى رجب أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع دمياط الجديدة، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات صورة بطاقة الرقم القومي للمالك، صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة، صورة إيصال سداد آخر قسط.​