أصيب رجل وزوجته وطفليهما، قبل قليل، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق "الخارجة – أسيوط" في محافظة الوادي الجديد.

وتلقى اللواء محمد كمال، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من إدارة النجدة، يفيد إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث مروري بمركز الخارجة.

وتبين انقلاب سيارة ملاكي بعد 20 كم بمنطقة الكيلو 112 بطريق (الخارجة – أسيوط)، أسفر عن إصابة سيد محمود محمد، 42 سنة، وزوجته، مروة فتحي أحمد، 36 سنة، ونجليهما محمد سيد محمود، 10 سنة، وحسام سيد 12 سنة، وجميعهم من محافظة القاهرة، ومصابين بجروح وكدمات واشتباه في كسور متفرقة بالجسم.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلي موقع الحادث، وجري نقل المصابين الي مستشفى الخارجة العام لتلقي العلاج، وجار تحرير محضر بالحادث، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.