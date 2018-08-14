نفذت مباحث التموين في البحيرة، برئاسة العقيد وجدي الصيرفي، رئيس المباحث، وإشراف اللواء جمال الرشيدي، مدير الأمن، اليوم، حملة لضبط التجار التموينيين الذين يتلاعبون فى المقررات المدعمة.

وحررت الحملة مخالفة ضد "أ.ا" 46 سنة تاجر تموينى وصاحب محل بقالة تموينى بمركز كوم حمادة، لتجميعه مقررات تموينية مدعمة "سكر تمويني"، والمخصص للتوزيع على المواطنين بنظام البطاقات التموينية الذكية والمحظور تداوله بالأسواق لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضُبط بحوزته 800 كيلو سكر تمويني مدعم.

وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.