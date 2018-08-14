في الليلة الخامسة من عرض "حدث في بلاد السعادة" على مسرح السلام بالقصر العيني كرمت سفارة العراق بالقاهرة ممثلة في المستشار زهير سعد نائب سفير العراق و مندوبها الدائم لدي جامعة الدول العربية بالقاهرة مساء أمس الأثنين فريق عمل العرض بحضور وفد من السفارة و الجالية العراقية بالقاهرة يضم الدكتور مازن المياحي مدير العلاقات العامة بالسفارة العراقية بالقاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والكاتب العراقي عباس الحربي وعدد من الفنانين و الاعلاميين منهم تامر عبد المنعم، إيهاب طلعت، الاعلامي وليد حسني، المخرج محمد الشريف، المطرب أحمد جوهر والفنانة العراقية نجلاء بدر.

وأعرب المستشار زهير سعد عن سعادته بالعرض المسرحي مؤكدا دعم السفارة العراقية له وللفن الجاد الهادف، الذي يتناول القضايا التي تهم المواطن العربي ، ثم قام بتقديم عدد من شهادات التقدير لفريق العمل وعلي رأسهم الفنان العراقي راسم منصور والكاتب وليد يوسف مؤلف العرض والمخرج مازن الغرباوي، والفنان مدحت تيخا.

تدور أحداث العمل في إطار موسيقي استعراضي في اللا مكان و اللا زمان حول "حطاب" فقير يرى أن أحوال بلاد السعادة لا تعجبه، فيقرر أن يذهب إلى الحاكم لكي يواجهه بالمشكلات التي يعاني منها أهل البلد، فيصبح هو الحاكم لكن بشرط، وهذا الشرط الخفي هو ما يسبب العديد من الأزمات التي تكشفها المسرحية، والعرض مستمر يوميا ماعدا الثلاثاء على مسرح السلام بشارع القصر العيني في تمام التاسعة مساء.

"حدث في بلاد السعادة" إنتاج فرقة المسرح الحديث، تأليف وليد يوسف وبطولة: "مدحت تيخا، علاء قوقة، حسن العدل، سيد الرومي، محمد حسني، فاطمة محمد علي، أسامة فوزي، عبدالعزيز التوني، المطرب وائل الفشني و من النجوم العرب راسم منصور من العراق، خدوجة صبري من ليبيا، نسرين أبي سعد من لبنان ومجموعة من الشباب، وتصميم ديكور حازم شبل، وتصميم استعراضات كريمة بدير، وتصميم أزياء مروة عوده، وتأليف موسيقي محمد مصطفي، وأشعار حمدي عيد، ومن إخراج مازن الغرباوي.