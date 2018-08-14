أكد مجدى شلبي وكيل وزارة السياحة لقطاع الشركات، ورئيس عام بعثة الحج، أنه قام أمس بتفقد عدد من الفنادق التي يقيم بها حجاج السياحة المصريين بالمدينة المنورة والتقي بعدد من الحجيج الذين أكدوا له أن الشركات ملتزمة إلى الآن بتنفيذ برنامج الحج وفقا للضوابط المعتمدة.

وأضاف "شلبي" أن بعثة الحج السياحي بالمدينة المنورة أعادت نحو 10 حجاج تائهين من كبار السن والنساء إلى فنادقهم بعد أن فشلوا في الوصول إلى مقر إقامتهم.

جاء ذلك اليوم خلال اللقاء الذي عقده شلبي مع البعثة الإعلامية للحج السياحي بالمدينة المنورة.