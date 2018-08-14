تقدم قناة Agenda-Free TV بث مباشر بعد انهيار جسر هو جزء من طريق سريع في جنوى بإيطاليا، يوم الثلاثاء، وأظهرت مشاهد التلفزيون الجسر يعلوه الضباب وقد انهارت منه عشرات الأمتار.

وأدى انهيار الجسر إلى مقتل العشرات.