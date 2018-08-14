عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لإستعراض عدد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية.

وفي مستهل الاجتماع قدم رئيس الوزراء التهنئة للسيد عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، كما هنأ المصريين الذين يؤدون مناسك الحج لهذا العام، موجهًا بتقديم كامل الرعاية والتيسيرات لهم بما يضمن خروج موسم حج على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أهمية استمرار التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المصرية والسلطات السعودية فى هذا الاطار.

وشدد "مدبولي" على أهمية المتابعة المستمرة من جانب مختلف القيادات بالمحافظات للتأكد من مدى توافر السلع والخدمات بالكميات والأسعار المناسبة، وخاصة مع قرب حلول عيد الاضحى المبارك، بما يضمن تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية واللحوم والأضاحي، وذلك من خلال التوسع فى اقامة المزيد من منافذ البيع والشوادر في كافة المحافظات، وجدد رئيس الوزراء التأكيد على ضرورة تواجد القيادات التنفيذية بمختلف المواقع لضمان سرعة التعامل مع الموقف الطارئة وحل وإزالة أي مشكلات.