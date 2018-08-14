خصصت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الهاتف المجاني "8002451000" طيلة موسم الحج للإجابة على استفسارات ضيوف الرحمن وغيرهم على مدار الساعة، حيث يباشره 128 داعية، منهم 81 في مكة المكرمة، و47 داعية في المدينة المنورة.

وتسعى الوزارة عبر ذلك لتقديم الخدمات التوعوية والإرشادية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج كل عام، إذ يسهم الدعاة في تزويد الحجاج بالمعلومات من خلال الرد على الأسئلة والاستفسارات الشرعية عبر الهاتف المجاني.

وحسب وكالة الأنباء السعودية؛ تصل عدد الخطوط الهاتفية للرقم المجاني لـ59 خطًا هاتفيًا، منها 24 خطا في مكة المكرمة، و6 خطوط في المدينة المنورة، و29 خطًا في مشعر منى ومزدلفة وعرفات، حيث تعمل هذه الخطوط بنظام التتابع عن طريق شركة الاتصالات، بحيث يستقبل المكالمة مباشرة وينتقل ــ في حالة عدم الرد للخط الذي يليه - حسب جدولة تم وضعها مع مقدم خدمة الهاتف.

ويتولى تنسيق أعمال الدعاة العاملين في الهاتف المجاني طاقم إداري مكون من منسق أعمال اللجنة العلمية ومعه طاقم عمل من الموظفين الإداريين لترتيب وتنسيق جداول الدعاة ليتم تغطية جميع ساعات اليوم، ويتكون فريق العمل الإداري من (7) موظفين بالإضافة إلى منسق أعمال اللجنة العلمية.

يذكر أن عدد المكالمات المستلمة من العشرين من شهر ذي القعدة وحتى بداية شهر ذي الحجة بلغ 9271 مكالمة.