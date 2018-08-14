أعلن الدكتور نبيل حلمي، استاذ القانون الدولي وسكرتير عام جمعية مصر الجديدة، عن تنظيم ندوة بعنوان "المشكلات العملية لجرائم الضرب والجرح والتعدي"، بحضور المستشار محمد الخياط ، وذلك فى السادسة من مساء غدا الأربعاء بمكتبة مصر الجديدة.

تناقش الندوة النظرية الاجتماعية والسلوك الإجرامي من خلال المفهومات الأساسية لما نص عليه القانون المصري، والنظريات السيكولوجية لمعدلات وأنماط جرائم التعدي على النفس.

وقال "حلمي"، إن الندوة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الجمعية لتنظيم العديد من الندوات والمحاضرات التوعوية في شتى مناحي الحياة التي تهم الفرد والمجتمع من أجل إنشاء جيل قادر على المشاركة الحياتية بعقل متفهم ومرجعية صادقة.