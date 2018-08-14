وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية قرض مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 50 مليون دينار كويتي، والموقعة في القاهرة بتاريخ 12 يوليو الماضي.

ويهدف المشروع إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة من خلال نقل ومعالجة مياه مصرف بحر البقر عن طريق إنشاء محطة معالجة بطاقة 5 ملايين متر مكعب في اليوم، يتم استخدام المياه المنتجة منها لاستصلاح حوالي 330 ألف فدان تقريباً شرق قناة السويس، بالإضافة إلى 70 ألف فدان يتم زراعتها حالياً بمنطقتي سهل الطينة والقنطرة شرق، ليصبح إجمالي الأراضي المزروعة 400 الف فدان، وذلك في إطار برنامج الحكومة لتنمية شبه جزيرة سيناء.

أيضا وافق مجلس الوزراء على طلب إسناد الأعمال المطلوبة لتوريد وتركيب كشكي كهرباء محولات 1.5 ميجا لمستشفي الأورام التابعة لمستشفى الدعاة بوزارة الأوقاف للشركة القابضة لكهرباء مصر بقيمة مالية قدرها 10.614 جنيه، علي أن يتم سداد الدفعة المقدمة وقدرها 5.307 مليون جنيه بواقع 50% من أمر الإسناد، ويتم الصرف من هيئة الأوقاف المصرية.