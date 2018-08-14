تحل اليوم الذكرى السابعة، لوفاة الفنان طلعت زين، والذي غادر عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2011، بعد معاناة شديدة مع المرض.

"زين" بجانب أعماله الغنائية والسينمائية، فقد اختاره الموسيقار عمر خيرت، ليغني مع المطربة أنغام، أوبريت "100 سنة سينما"، في إحدى نسخ "القاهرة السينمائي"، كما ترجم أغنية إسبانية شهيرة في العالم كرقصة اسمها "مكارينا" وغناها بعد أن عربها الشاعر عادل عمر وحققت نجاحًا كبيرًا وفي ذكرى وفاته ترصد "الوطن" أبرز اللقاءات التليفزيونية التي ظهر فيها طلعت زين:

"الليلة"

كانت الإعلامية هالة سرحان، تحاور الفنان هشام سليم، في برنامجها "الليلة" الذي كان يُبث عبر قناة "ART"، عام 1997، وفي منتصف الحوار، دخل طلعت زين الاستديو، تلبية لدعوة مقدمة البرنامج، رغم ضيق وقته آنذاك، وبدأ اللقاء بإلقاء أغنية "تعالي"، وقالت "سرحان" عنه: "بيغني بالإنجليزي"، ليرد عليها: "لازم تكون الأغنية الإنجليزي مكتوبة واحفظها سنتين علشان أعرف أغنيها كويس".

وتحدث "زين" عن كواليس فيلم "جمال عبد الناصر"، واستعداداه لتجسيد شخصية الراحل "محمد أنور السادات"، حيث رصد خلال الحوار الحروف التي كان يتميز بها "السادات"، أبرزها حرف "الشين"، وبعد مرور دقائق، غادر استديو البرنامج، مبديًا اعتذاره بسبب ارتباطه بمواعيدٍ أخرى.

"دارك"

روى "زين" ذكرياته مع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، في طفولته، خلال ظهوره في برنامج "دارك"، للفنان أشرف عبد الباقي، وكذلك الألعاب التي كان يمارسها مع أصدقاءه وأيام الدراسة، والأكلات المفضلة بالنسبة له، وعلاقته بالمطبخ، ومدى ارتباطه بالوجبات التي كانت تُعدها والدته له.

"حيلهم بينهم"

وقع طلعت زين، ضحية مقلب عمرو رمزي، في برنامج "حيلهم بينهم"، حيث أبدى انزعاجه من مقدم البرنامج، منذ بداية المقلب، وعلق على سؤال لرمزي والمتعلق بالاكتئاب وابتعاده عن أدوار الفتى الأول في السينما، قائلًا: "عندي اكتئاب بس مش بسبب أدوار الفتي الأول.. أنا قربت أموت.. أنا سايب الأدوار دي للشباب وانا كممثل كبير أجي أساعدهم".