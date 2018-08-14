يتناول الإعلامي معتز الدمرداش، ملف "تجريم الزواج العرفي"، وذلك خلال حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج "آخر النهار"، الذي يُبث عبر شبكة تليفزيون "النهار"، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويستضيف "الدمرداش" خلال الحوار الدكتور محمد الشحات، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والكاتبة الصحفية أماني القصاص، والمحامي وليد عبد المقصود، للحديث عن مشروع تجريم الزواج العرفي.

برنامج "آخر النهار" الذي يُقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، يُبث عبر شبكة تليفزيون "النهار"، يوميًا من الإثنين وحتى الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على الهواء مباشرة.