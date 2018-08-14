قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إنه يجري تنفيذ خطة شاملة بالتنسيق والتعاون بين جميع الأجهزة الرقابية وعمل الحملات الانضمامية بين الصحة والطب البيطري ومباحث التموين لتكثيف الحملات المرورية على محلات الجزارة، والأسواق ومنافذ السلع الاستهلاكية؛ للتأكد من صلاحية كافة السلع الغذائية واللحوم المعروضة، خلال أيام عيد الأضحى، حرصًا على سلامة المستهلك وضمانًا لجودة ما يعرض بالأسواق.

وأضاف نصر، في بيان اليوم، أنه يجري طرح كميات إضافية من اللحوم والسلع الغذائية بالأسواق والجمعيات الاستهلاكية ومنافذ السلع الغذائية من مستلزمات العيد؛ لتلبية احتياجات المواطنين خلال عطلة العيد، في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.