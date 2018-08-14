نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الجيزة أمس تضمنت احتفالية وورش بالية وغناء وعزف وفنون تشكيلية في إطار احتفالات الهيئة بذكرى قناة السويس الجديدة.

واستقبل قصر ثقافة الجيزة حفل نظمته الإدارة العامة للموسيقى بالهيئة بقاعة الأنشطة، أحيته فرقة قصور الثقافة لأغاني الشباب بقيادة المايسترو محمد سيف اليزل وقدمت خلاله باقة من الأغاني الوطنية منها "كوكتيل أغاني من أجل مصر، مصر الحضارة، وطني الأكبر، أوبريت صوت الجماهير، مصر التي في خاطري، قوم يا مصري، يا حبيبتي يا مصر، عظيمة يا مصر".

كما استمر القصر في تقديم ورش الفنون التشكيلية مع الفنانة نيفين فرحات، وورش الغناء الشرقي "صولفيج شرقي" مع الفنانة شيماء النويهي، وتعليم العزف على الكمان مع الفنان أحمد حلمي، بالإضافة لورشة الباليه مع الفنان إسلام محمد.