وجه اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف، بحظر استخدام آية ساحات لصلاة العيد غير المرخص لها، وحظر إقامة أي ساحات بعيد الأضحى تنتمي لأي فصائل أو قوى سياسية حفاظاً على قدسية العيد والابتعاد نهائيًا بالدين والشعائر الإسلامية عن أي أمور سياسية.

في سياق متصل أكد الفقي، أنه جرى الانتهاء من تجهيز 359 ساحة مخصصة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، على مستوى المحافظة، وأن جميع الساحات تخضع لإشراف المديرية، وبها خطباء تابعون للأزهر، على أن يكون بكل مدينة ساحة رئيسية يحضر الصلاة فيها رئيس المدينة، ومدير إدارة الأوقاف.

وبحسب بيان، اليوم، أنه جرى إخطار الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المصلين ومنع اعتلاء غير الأزهريين للمنابر، مشددًا على الالتزام من قبل المصلين وعدم التجاوز حتى لا يتعرض أي شخص للمساءلة القانونية، مع التنبيه على الأئمة بعمل التوعية الدينية اللازمة قبيل عيد الأضحى المبارك بشأن النظافة وعدم إلقاء بقايا الأضاحي في الطرقات حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.