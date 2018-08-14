افتتحت السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، اليوم، دار رعاية الفتيات بالعجوزة، حيث أجرت جولة تفقدية بالدار تابعت خلالها الأنشطة الفنية والرياضية للنزيلات.

وتفقدت حرم رئيس الجمهورية الحالة المعيشية للفتيات بالدار، وأوصت بضرورة توفير كافة سُبل الراحة والإعاشة للنزيلات والاهتمام بتوفير الرعاية الطبية والاجتماعية لهن.

ووجهت حرم رئيس الجمهورية، الشكر لجميع القائمين على إدارة الدار لجهودهم الصادقة في توفير كافة احتياجات الفتيات، مؤكدة ضرورة الحفاظ على هذا النموذج في كافة الدور المماثلة والتوسع في الرعاية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية بصفة عامة.