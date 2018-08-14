كشف المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الجيزة، أنه جرى اعتماد خطة جديدة على مدار الفترة الحالية لمواجهة أزمة نقص المياه بالمحافظة، متمثلة في الدفع بـ 25 سيارة مياه بصفة يومية في مناطق متفرقة بالمحافظة وخاصة المناطق المتأثرة.

وأضاف المهندس منصور بدوي، في بيان، أنه تقرر الدفع بـ 5 سيارات مياه في قطاع جنوب الجيزة بمناطق أبو النمرس والحوامدية وأبو رواش.

كما تم الدفع بعدد 17 سيارة مياه يومية لقطاع وسط الجيزة وتشمل مناطق كفر طهرمس والطوابق ومنشية البكاري، أما قطاع الشمال فتم الدفع بعدد 3 سيارات مياه لمناطق برك الخيام والعسيلي، وذلك اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الـ11 مساء، لمواجهة الأزمة.

وأشار إلى أن هناك حاليا سيارات مياه متواجدة بمناطق دهشور والحوامدية وأبو النمرس والعياط، والبدرشين والطوابق، وحمد ياسين، وشارع الدكتور وكفر طهرمس، ومنشية البكارى ومنطقة الإخصاص.

وأوضح أنه سيتم تنفيذ تجرية جديدة اليوم من خلال ملء خزانات العمارات بالمناطق المتأثرة من خلال السيارات المحملة بالمياه التابعة للشركة، لتوفير المياه لسكان هذه العمارات.