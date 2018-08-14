أعلنت مديرية أوقاف الوادي الجديد، اليوم، عن البدء في إنشاء 3 مساجد بمركزي الخارجة والداخلة بقيمة 7.7 مليون جنيه.

وقال الدكتور محمد بخيت، وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد، إن المساجد التي سيجرى البدء في إنشائها تتضمن مسجد تقسيم المعلمين بمدينة الخارجة بقيمة 3.7 مليون جنيه، ومسجد المروة القديم بمدينة الخارجة بقيمة 2.08 مليون جنيه، ومسجد عباد الرحمن بمركز الداخلة بقيمة 2.3 مليون جنيه.

وأضاف بخيت، أنه من المتوقع الانتهاء من إنشاء جميع هذه المساجد مع نهاية عام 2019 في إطار خطة الوزارة لإقامة المساجد في المجتمعات العمرانية الجديدة.