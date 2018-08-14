قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن أكثر ناس تعامل معهم يعيشون في تفاني بالعمل "ليل نهار" هم العسكريين من الجيش والشرطة، مشيرا إلى أنهم طوال حياتهم يعيشون في حالة انفصال عن الكثير من الأمور من أجل عملهم.

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "الناس دى بتقف خدمات، والعيد علينا فرحة وهم زيادة خدمات، عشان نستمتع، لحمايتنا من الإرهاب، رغم كده دائما تلاقيهم في إخلاص لعملهم، والله أنا كل لما بشوف الناس دى بقول دول مش بشر مثلنا، لأنهم بيقوموا بأمور غير عادية".