قال الدكتور محمد الشحات، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن مقترح مساواة المرأة والرجل في الميراث بتونس يتصادم مع النصوص، مشيرا إلى أن القرآن الكريم حسم هذه الإشكالية.

وأوضح "الشحات"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه لا يمكن أن يتساوى الرجل والمرأة في الحصول على الميراث إلا في 5 حالات فقط، لأنهما لايتحملان نفس الأعباء المالية، مشيرًا إلى أن الرجل دائمًا ما يتحمل الكثير من الأعباء التي تقع على عاتق المرأة في أمورها الحياتية.

وأردف: "هناك من يرفضون ذلك في المجتمع التونسي، لكن السلطة التشريعية إذا ما وافقت على هذا القانون سيصبح ضمن المنظومة القانونية للدولة".

وأوضح أن المنظمات الإسلامية لا يمكن أن تتخذ قرارات ضد تونس بسبب هذا القانون، لأن "دور هذه المؤسسات توجيهي".

كان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، قد تقدم بمقترح لمراجعته قانونيا تضمن المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، وقال في خطاب له، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمرأة: "نقترح أن تصبح المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة قانونا لكن بما أن رئيس الدولة رئيس الجميع ومن واجبه التجميع أكثر من التفرقة نقترح أن المورث الذي يريد تطبيق القواعد الشرعية في ورثته له ذلك".