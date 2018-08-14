نشر الفنان أحمد فهمي، صورة للفنانة هنا الزاهد، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ليعتبر ذلك بمثابة أول تصريح من جانبه على حقيقة علاقته بها.

وترددت أنباء عن عقد خطوبة أحمد فهمي وهنا الزاهد غدًا الأربعاء، وذلك بعد انفصاله عن زوجته السابقة منة حسين فهمي، على أن يقتصر حفل الخطوبة على عدد من المقربين وعائلة الطرفين.

وزادت التكنهات بعلاقتهما بعد وجودهما معًا في أكثر من مناسبة، كما حرصت هنا الزاهد على تهنئة أحمد فهمي بفيلمه الجديد "الكويسين"، رغم عدم مشاركتها فيه، ونشرت أكثر من بوستر للفيلم عبر حسابها على "إنستجرام".