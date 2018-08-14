قال جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الديني والمتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن أكاديمية تدريب الدعاة تكلفت 50 مليون جنيه على نفقة الوزارة، لتدريب الدعاة لجعلهم أصحاب علم ومستنيرين.

وأضاف في حوار لبرنامج "رأي عام" على قناة "ten"، "نريد من خلال أكاديمية تدريب الدعاة أن يلتف المواطنون حول الأثمة، ونحن دائمًا نعطي دورات للدعاة بشكل دائم، والأكاديمية هي فكرة جادة لتلبية احتياجات المجتمع الدينية".

وأوضح يوسف، أنه من خلال الأكاديمية نعمل على تعايش الدعاة مع كبار العلماء، والتعلم منهم لإخراج جيل مستنير ولديه علم غزير.