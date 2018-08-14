قال الشيخ صالح عبدالحميد عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، إن شريعة الإسلام احترمت المرأة وجعلت النساء شقائق الرجال، لافتا إلى أن آخر وصايا النبي "استوصوا بالنساء خيرا".

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحياة في مصر" على قناة "الحياة" أن المسلم الملتزم الواعي من المستحيل أن يظلم امرأة أو يعاملها بسوء، وأن من عظمة الشريعة أنها عندما تحدثت عن المرأة جعلتها في ولاية رجل، حيث أوجب على الرجل التكفل بها والإنفاق عليها ومعاملتها معاملة حسنة، سواء كانت أم أو زوجة أو ابنة.

وتابع أن مواقف النبي مع ابنته فاطمة وزوجته عائشة تبين وتوضح أنه لا ظلم للمرأة في الإسلام حيث جعل للمرأة ذمة مالية مستقلة، لذلك فليس من حق الزوج أن يأخذ من راتب الزوجة شيء.