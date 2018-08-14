افتتحت مبادرة "مصر تبدأ" أول مقر لها في مصر لتقديم الإرشاد والمشورة القانونية والدعم لرواد الأعمال المصريين.

وقال السفير البريطاني، جون كاسن، إن المعيار الحقيقي للنجاح في دعم رؤية مصر للإصلاح الاقتصادي هو أن يستطيع كل مواطن مصري تحقيق إمكاناته، مضيفًا أنه سمع على مدار الأربع سنوات الماضية، الكثير من الأفكار الابتكارية من رواد أعمال مصريين بارعين.

وأضاف أننا أطلقنا مبادرة "مصر تبدأ" بمنحة قدرها 47 مليون جنيه مصري لتحويل هذه الأفكار إلى مؤسسات تخلق فرص عمل وتبتكر حلولاً اجتماعية وتخدم جميع المصريين، و"اليوم نحن نزرع بذرة اقتصاد مستدام يقوده القطاع الخاص المصري وتدعمه المملكة المتحدة، الشريك الاستثماري رقم واحد لمصر".

وأطلقت السفارة البريطانية في القاهرة البرنامج المُموَّل من المملكة المتحدة فى نوفمبر 2017 بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية وشركة فلات 6 لابز (Flat6Labs).

ويُقدِّم البرنامج منحة بقيمة 2 مليون جنيه استرلينى (حوالى 47 مليون جنيه مصري).

ومنذ بدء عملياته، تلقى البرنامج ما يزيد عن 1000 طلبًا من رواد الأعمال من جميع أنحاء مصر، 20% منهم من النساء.

وانطلقت المبادرة فى جولةٍ بأنحاء مصر لتقديم التوجيه لما يزيد عن ألف من رواد الأعمال الآخرين فى ثمانى محافظات.

وقدمَّت أيضًا الدعم لثمانية شركات مصرية ناشئة للمشاركة فى البعض من أهم الفعاليات التكنولوجية فى العالم، مثل "Silicon Valley" و"أسبوع لندن للتكنولوجيا"، لمنحهم الفرصة لعرض أعمالهم واختراق أسواق جديدة وجذب مستثمرين جُدُد.

ويتم حاليًا احتضان خمسة وثلاثين مشروعًا من قِبَل "مصر تبدأ.