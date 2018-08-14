قال أحمد المسلماني، الكاتب السياسي والمستشار السابق لرئيس الجمهورية، إن الكثير من قادة العالم يستغلون كرة القدم لزيادة شعبيتهم أو لتحقيق أغراض سياسية أخرى.

وأضاف في برنامج "الطبعة الأولى" على قناة "دريم"، مساء اليوم، أن الأمر بدأ منذ أول كأس عالم في أوروجواي، ففي كأس العالم بإيطاليا 1934 استثمر موسيليني الكأس لإيصال رسالة للعالم بأنه مصمم على نمط حكمه الفاشي، وجعل اللاعبين يرتدون قمصان عليها شعار الفاشية في مباراة إيطاليا مع فرنسا، وعندما أخذ كأس العالم، قال إن الأمر بسبب قوة نظامه السياسي.

وأوضح المسلماني، أن كأس العالم 74 كانت ألمانيا مقسمة لشرقية وغربية، ولاعب المنتخبين بعض، وألمانيا الشرقية فازت بالمباراة ورأت أن الأمر نجاح للاشتراكية، وبعدها فازت الغربية بالكأس وأكدت فوز الرأسمالية.

وتابع المسلماني، أن بوتين لعب كرة القدم أثناء استضافة روسيا لكأس العالم، وأيضًا زعيم كوريا الشمالية حاول إظهار مهاراته في كرة القدم من خلال فيديو بثه.

وأشار المسلماني إلى ما تسببت فيه كرة القدم من اندلاع حرب بين الهندوراس وسلفادور، بعد مباراة في تصفيات كأس العالم، ومع التوتر الزائد قام الجيشان بالحشد على الحدود وحد قصف قوي متبادل، واستخدمت السلفادور قنابل النابلم بشكل عنيف، والطائرات التجارية استخدمت لإلقاء القنابل، وخسائر الحرب كانت 8 مليارات دولار، وشردت 120 ألف شخص، ومقتل 4 آلاف، في بلدين "أساسًا مش لاقيين يأكلوا"، مضيفًا: "كأس العالم سياسة منذ موسوليني حتى الآن".