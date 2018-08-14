قال الإعلامي أسامة كمال، إن المصريين انتظروا فض اعتصامي رابعة والنهضة طويلًا.

وأضاف خلال تقديم برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، خلال تعليقه على فض اعتصامي رابعة والنهضة الإخوانيين: "الإخوان احتلوا رابعة والنهضة وضموا ناس غلابة وضايقوا السكان، اللي عزلوا وطهقوا وسابوا لهم المكان".

وتابع: "سادت الاعتصام حالة من الجنون والهيستريا، وخطاب الإخوان كان تحريضيًا وعنيفًا".

وأوضح: "فض الاعتصامين كان واحدًا من أفضل الأزمات التي تعاملت معها الدولة، فالكاميرات وصلت إلى موقع الحدث لتفويت الفرصة على الإخوان، الذين حاولوا اختلاق الأكاذيب".

وعقب: "الإخوان حاولوا الترويج لمذابح لم تحدث في رابعة، عملوا ميتين ومتعورين وطلعوا جثث متكفنة".

وأكمل: "قوات الأمن فتحت ممرات آمنة، وتعاملت بحسم مع مصادر إطلاق النار، حيث جرى إطلاق رصاص يخترق الدروع وفي اتجاهات عشوائية".