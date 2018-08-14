استقبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مساء اليوم، بمقر إقامته بقصر القبة في القاهرة، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر ماثيو تولر.

جرى خلال اللقاء تناول جملة مِن القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك ومنها ما يتصل بالأوضاع على الساحة الوطنية بجوانبها المختلفة.

وأشاد هادي بمستوى التعاون والتنسيق الذي تتسم به العلاقات الثنائية لمصلحة البلدين ولتعزيز الأمن والاستقرار والسلام المنشود للانتصار لليمن وشرعيتها الدستورية في مواجهة الانقلاب وخلايا التطرّف والإرهاب بأوجها وأشكالها المختلفة.

وعبر السفير الأمريكي عن سروره بهذا اللقاء مع الرئيس عبدربه منصور هادي على هامش زيارته الإيجابية لمصر العربية، وذلك للوقوف على جملة التطورات التي تشهدها اليمن وقدوم الرئيس من العاصمة المؤقتة عدن والجهود المبذولة لتطبيع الحياة وتعزيز الخدمات فيها لمصلحة الأمن والاستقرار المنشود.

كما عبر عن سروره لاجتماع هادي بالقيادات المؤتمرية يوم أمس بالعاصمة المصرية القاهرة، والذي يأتي في إطار ترميم البيت الواحد وتعزيز اللحمة الوطنية، مقدما التهاني لفخامة الرئيس وللشعب اليمني بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك.

وحضر اللقاء وزير الخارجية اليمني خالد اليماني.