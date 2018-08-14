أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة تعمل على استغلال المحميات الطبيعية الاستغلال الأمثل للاستفادة منها.

وأوضحت وزيرة البيئة، خلال حوارها ببرنامج "الحياة أحلى"، الذي تقدمه الإعلامية جيهان منصور، عبر فضائية "الحياة"، أن مصر تملك محميات طبيعية تتميز بخصوصية مختلفة عن كل المحميات الموجودة في العالم.

وتابعت: "المحميات الطبيعية في مصر متعددة فمنها ما هو بحري ومنها ما هو حفري في الصحراء مثل محمية وادي الحيتان".

وأردفت: "يجب العمل على تطوير البنية التحتية للمحميات الطبيعية، فهي عانت من الإهمال منذ حوالي 30 عامًا، حتى نطور السياحة البيئية".

وأكملت: "بعد ضمان الحفاظ على المحميات الطبيعية، يجب توفير بعض الأنشطة الاقتصادية اللازمة في تمويلها وتطوير البنية التحتية فيها، وتمويل محميات أخرى".