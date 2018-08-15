أفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية بأن عشرات القتلى والمصابين سقطوا جراء انهيار قسم ضخم من جسر فى مدينة جنوة السياحية شمالي إيطاليا، ويخشى تزايد عدد القتلى نظرا لانهيار الجسر فوق منطقة سكنية مكتظة.

وقال وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفينى، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "نحن نتابع الوضع فى جنوة بعد انهيار الجسر، ونشكر 200 من رجال الإطفاء وغيرهم من الأبطال الذين يعملون فى المنطقة لإنقاذ الأرواح".

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي 7 معلومات عن الجسر المنهار:

- أطلق عليه جسر "موراندي" نسبة إلى مصممة الإيطالي ريكاردو موراندي، يوجد في مدينة جنوة الإيطالية.

- استغرق بنائه أربعة أعوام، بدأ في الفترة من 1963 حتى عام 1967.

- يبلغ طوال الجسر 3.615 قدم، وارتفاعه 148 قدم، ويتكون من حاراتين.

- تم افتتاح الجسر في 4 سبتمبر 1967 بحضور رئيس الجمهورية جوزيبي سراغات.

- والجسر يمتد فوق المنازل وخط سكة حديد جنوة - ميلان ونهر "بوليسيفيرا"، ومهمته أفساح المجال أمام مجري النهر ومسارات السكك الحديدية.

- ويعد الجسر الشريان الرئيسي للريفيرا الإيطالية وساحل جنوب فرنسا، وتوقفت حركة القطارات فى مختلف أنحاء مدينة جنوة.

- وتم تنفيذ أعمال تجديد وإعادة الهيكلة وترميم للجسر في عام 2016.

الجدير بالذكر أن وكالة "أنسا" الإيطالية للأنباء أعلنت عن مصادر بفرقة الإطفاء عن أن 35 شخصا على الأقل لقوا حتفهم.