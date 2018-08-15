"الشقيق وقت الضيق".. شعار إليسا وحلا وميريام فارس في الأزمات

أزمات ومشكلات شهدتها الأوساط الفنية العربية، خلال الأيام الماضية، في أعقاب تعرض عدد من نجمات التمثيل والغناء لمعاناة صحية ونفسية، أبرزهن إليسا وحلا شيحة ومي سليم وميريام فارس، ولم تجد النجمات الأربع مفرا سوى الاستعانة بأشقائهن في سبيل دعمهن والشد من أزرهن.

إليسا:

أعلنت إصابتها بمرض سرطان الثدي وتعافيها منه، بالتزامن مع عرض كليبها الأخير "إلى كل الناس اللي بيحبوني"، الذي تمحورت قصته حول فترة مرضها، ولم تجد النجمة اللبنانية أفضل من شقيقها كميل خوري لدعمها ومساندتها في مرضها، ما جعلها تشكره عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، واصفة إياه بأنه العمود الفقري في نظام حياتها.

حلا شيحة:

بعد أن تواردت أنباء عن خلعها الحجاب وعودتها للتمثيل، أكدت شقيقتها هنا شيحة الخبر وباتت بمثابة وسيلة التواصل بينها ووسائل الإعلام دون ضجر أو ملل، رغم الانتقادات التي تعرضت لها حلا إزاء قرارها المفاجئ.

ميريام فارس:

أوكلت إلى شقيقتها رولا فارس مهمة الإعلان عن إصابتها بمرض خطير، بعد انتشار أنباء في هذا الشأن، وذلك عبر أحد البرامج التليفزيونية، ومن المعروف عن رولا أنها مديرة أعمال ميريام، وتتولى شؤون حياتها الفنية منذ سنوات طويلة.

مي سليم:

بعد واقعة انفصالها عن الفنان وليد فواز، سارع شقيقاتها ميس ودانا حمدان بمساندتها، واصطحابها إلى إحدى المدن الساحلية، لقضاء عطلتهم الصيفية، ما جعل الفنانة الشابة تنشر صورة تجمعها بشقيقاتها عبر "انستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "ربنا يخليكم ليا".