تعرضت دورية تابعة لمخابرات الجيش اللبناني في بلدة رميش- بنت جبيل، جنوبي لبنان لاعتداء إسرائيلي أدى إلى إصابة جنديين، حسبما أفاد بيان لقيادة الجيش.

وذكر البيان أنه "لدى قيام دورية من مديرية المخابرات بتفقُّد أرض بين النقطتين B36 وBP14، تعرضت لاعتداء من قبل دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي ألقت 6 قنابل دخانية، ما أدّى إلى إصابة عنصُرَين بحالة اختناق، ونشوب حريق".

وحضرت على الفور دورية من الجيش اللبناني وجهاز الارتباط في قوات الأمم المتحدة المؤقّتة في لبنان والدفاع المدني، وعملوا على إخماد الحريق من الجهة اللبنانية، بحسب البيان.