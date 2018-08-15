صدمت سيارة الحواجز الأمنية أمام البرلمان البريطاني الثلاثاء، في اعتداء يرجح أن يكون إرهابيا، تسبب بسقوط ثلاثة جرحى على بعد أمتار من المكان الذي قتل فيه خمسة أشخاص العام الماضي.

ووقع الهجوم بعيد الساعة 07,30 (06,30 ت غ) وبثت "بي بي سي" مشاهد للسيارة وهي من طراز فورد فييستا رمادية تخرج عن الطريق وتتجه نحو المارة وشرطيين تفادياها في اللحظة الأخيرة قبل أن تصدم الحواجز أمام البرلمان.

وأعلنت الشرطة البريطانية اعتقال السائق وهو بريطاني في التاسعة والعشرين من العمر واحتجازه في أحد مراكزها في لندن بشبهة التحضير لعمل إرهابي، بعد أن كانت قد ذكرت سابقا أنه لا يبدي تعاونا مع المحققين.

ولم يعثر على أي سلاح في المكان.

وبعد مؤتمر صحفي مقتضب حول الحادثة، حض وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد، الناس على أن يبقوا منفتحي الذهن حول دوافعها، في الوقت الذي داهمت فيه الشرطة ثلاثة منازل في وسط لندن.

وقال جاويد "هناك كما هو مفهوم الكثير من الأسئلة".

وأضاف أن الشرطة والأجهزة الأمنية "يبذلون كل ما باستطاعتهم من أجل معرفة أمور أكثر حول الحادثة".

وتابع "يجب أن نبقي ذهننا منفتحا حول ما حصل، وأنا متأكد أنهم عندما يحصلون على المزيد من المعلومات فإنهم سيتحدثون أكثر".

وأعلنت شرطة مكافحة الإرهاب المكلفة التحقيق، أنها قامت عصر الثلاثاء بمداهمتين في برمينجهام، وثالثة في نوتينجهام (وسط إنجلترا) في إطار هذا الاعتداء، وتأكدت أن السيارة التي استخدمت في الاعتداء وصلت من برمينجهام إلى لندن مساء الاثنين.

وأظهرت تسجيلات نشرت على "تويتر" عناصر الشرطة المدججين بالسلاح وهم يطوقون السيارة الرمادية اللون بعد صدمها الحواجز الأمنية، مصوبين أسلحتهم إلى السائق لدى إخراجه من السيارة.

ونشرت صور في وقت لاحق يظهر فيها شرطيون يمسكون بالرجل مكبلا وهو يرتدي سروال جينز وسترة سوداء بعد إغلاق الطرق ومحطات قطارات الأنفاق المحيطة بالبرلمان.

وقالت الشرطة إن "سائق السيارة، وهو رجل في أواخر العشرينيات من عمره ... تم توقيفه بشبهة الإرهاب".

وقال نيل باسو قائد شرطة مكافحة الإرهاب للصحافيين "لا يتعاون حاليا، استنادا إلى العناصر التي نملكها نعتقد أنه لم يكن معروفا من جهاز ام أي 5 (الاستخبارات الداخلية) أو شرطة مكافحة الإرهاب".

وقال جهاز الإسعاف التابع للندن إن مسعفيه عالجوا شخصين في مكان الحادثة من إصابات غير خطيرة ثم نقلوهما إلى المستشفى.

وكتبت رئيسة الحكومة تيريزا ماي التي تقضي حاليا إجازة في سويسرا على تويتر أن "مشاعري مع المصابين في حادثة وستمنستر وأشكر أجهزة الطوارئ لتحركها الفوري والشجاع".

ومن المقرر أن تعقد الحكومة اجتماعا للجنة الطوارئ المعروفة باسم "كوبرا" عند الساعة الثانية بعد الظهر.

من ناحيته دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء إلى التعامل بحزم مع "الحيوانات" الذين يقفون خلف الهجوم، وقال هؤلاء الحيوانات مجانين ويجب التعامل معهم بحزم وشدة".

وقالت الشاهدة إيوالينا أوشاب لوكالة برس أسوسييشن إن الحادثة "تبدو متعمدة"، وأضافت "كنت أسير في الجهة المقابلة، سمعت ضجيجا وصراخا".

وأوضحت "استدرت فشاهدت سيارة فضية اللون تسير بسرعة بالغة قرب السياج، بل ربما على الرصيف"، مضيفة "أعتقد أن الحادث بدا متعمدا.. السيارة كانت تسير بسرعة باتجاه الحواجز".

وفرضت الشرطة طوقا أمنيا حول المكان الذي حلقت فوقه طوافة، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.