بوتين يعرب عن استعداده للاجتماع مع زعيم كوريا الشمالية في المستقبل

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في برقية، إلى كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية، عن استعداده للاجتماع معه في المستقبل القريب، وذلك حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية في نبأ عاجل لها.