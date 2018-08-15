الجيش اليمني يحقق انتصارات نوعية في حجة بعد معارك مع الحوثي

قال التحالف العربي إن الجيش اليمني حقق انتصارات نوعية في محافظة حجة، شمالي غرب اليمن، بعد معارك مع ميليشيا الحوثي الإيرانية.

وشنّ الجيش وبإسناد من التحالف، هجوماً واسعاً تمكّن خلاله من تحرير مساحة 50 كيلومتراً من المحافظة، وبات على مسافة 5 كيلومترات من مثلث عاهم.

ونقلت "سكاي نيوز" عن المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي أن الجيش اليمني بات على مشارف مركز مديرية حيران في محافظة حجة.

كما تمكن الجيش من استعادة كميات من الذخائر المتنوعة والأسلحة الخفيفة والمتوسطة، فيما تواصل الزحف صوب مركز مديرية حيران.

ومنيت الميليشيا الحوثية في المحافظة بخسائر فادحة جرّاء غارات التحالف المساندة للمقاومة اليمنية، سقط خلالها قادة للانقلابيين أبرزهم قائد مجموعة الاقتحامات، أبو زيد مصبح.

وأفاد الجيش الوطني اليمني في بيان، باستهداف المدنيين، من قبل ميليشيات الحوثي الإيرانية بطريقة ممنهجة، التي تقصف المدنيين في حجة بالأسلحة الثقيلة، عقب الخسائر التي منيت بها.

وأضاف البيان أن الانقلابيين استهدفوا قرية السادة في محافظه حجة، وقتلوا عائلة بكامل أفرادها.

على صعيد آخر، قصف الجيش الوطني مواقع متفرقة لمليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة المصلوب غربي محافظة الجوف، مستهدفا أهدافا للميليشيا في منطقة القردة بجبهة المصلوب، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

وفي جبهة صرواح، دكت مدفعية الجيش تجمعا لميليشا الحوثي غربي محافظة مأرب، مستهدفا عددا من الآليات القتالية التابعة للميليشيا، كانت في طريقها لتعزيز عناصرها في الجبهة.

وأكد مصدر ميداني أن القصف أدى الى تدمير الآليات القتالية المتواجدة في الموقع ومصرع وإصابة عدد من عناصر الميليشيا الانقلابية.