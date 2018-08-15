بالفيديو| هدى سلطان.. الأمومة بأكثر من وجه

تميَّزت الفنانة هدى سلطان بأسلوب مميز وراقٍ في أدائها التمثيلي على مستوى السينما والدراما، ومن أكثر الأدوار التي جذبت انتباه عشاق الفنانة الكبيرة تجسيدها لدور الأم في أكثر من عمل درامي بشكل مميز يجعلها تنتقل بمنتهى البساطة بين شخصية الأم الصارمة أحياناً والرقيقة الطيبة بعمل آخر، والأم الصعيدية المحافظة على تقاليدها في الحفاظ على عائلتها.

فاطمة تعلبة شخصية علقت بأذهان جماهير الوطن العربي التي قد تميزت الفنانة بهاء سلطان في أدائها وتقديم شخصية الأم الصعيدية الحازمة التي تسعى دوماً للحفاظ على أفراد أسرتها وتتدخل في كل صغيرة وكبيرة وتسعى لأن تسيطر على ممتلكات العائلة.

تم إنتاج المسلسل عام 1996 وهو من إخراج أحمد النحاس والقصة والسيناريو والحوار للكاتب الكبير خيري شلبي، وشارك في بطولته يوسف شعبان وحنان ترك وفادية عبدالغني وعبدالله محمود.

أم حسن في مسلسل أرابيسك شخصية الأم الداعمة دوماً لابنها حسن أرابيسك وتراه على صواب وتتمسك دوماً بالعادات والتقاليد الموروثة التي تعبر عن ثقافة الشعب المصري وتدعو للتمسك بتلك القيم، كثيرون ممن رأوا أداء الفنانة هدى سلطان بأنها أم حقيقية تمتلك القوة في وجه أبنائها لكي تقوِّمهم عند اللزوم.

تم إنتاج المسلسل عام 1994 من إخراج جمال عبد الحميد، والتأليف للكاتب أسامة أنور عكاشة، وشارك في بطولته الفنان صلاح السعدني وهالة صدقي وهشام سليم وأبو بكر عزت وسهير المرشدي

"أم رحيم" في مسلسل "الليل وآخره"، شخصية الأم الداعمة لابنها الكبير ولكن حينما ينفرد الابن بكل شيء ضد أخواته يتضح الأداء العظيم لهدى سلطان في شخصية الأم الحائرة بين الحق لأبنائها والظلم الذي قد مارسه أخوهم الكبير عليهم فتضطر لأن تترك الجميع وتذهب بجوار قبر زوجها.

تم إنتاج المسلسل عام 2003 ومن إخراج رباب حسين وقصة وسيناريو وحوار محمد جلال عبدالقوي، وشارك في بطولته يحيى الفخراني ونيرمين الفقي وإبراهيم يسري وطارق لطفي وسعاد نصر.