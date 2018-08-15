حرب تصريحات.. أمريكا تحذر من أسلحة روسيا الفضائية الجديدة

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية قلقها تجاه ما تسعى إليه روسيا للحصول على أسلحة فضائية من بينها ليزر محمول يدمِّر الأقمار الصناعية في الفضاء، فضلا عن إطلاق قمر صناعي جديد للمراقبة يعمل بطريقة غير طبيعية.

وبحسب "سكاي نيوز" قالت إليم دي.اس. بوبليت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الحد من التسلح، في كلمة ألقتها بمؤتمر للأمم المتحدة عن نزع السلاح يناقش اتفاقية جديدة لمنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي، إن سعي روسيا لامتلاك قدرات فضائية أمر مقلق.

ورفض مندوب روسي يشارك في المؤتمر تصريحات بوبليت ووصفها بأنها لا أساس لها وافترائية، وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال في منتدى جنيف في فبراير "إن هناك أولوية لمنع سباق للتسلح في الفضاء الخارجي اتساقا مع مسودة معاهدة مشتركة بين روسيا والصين والتي طرحت قبل عشر سنوات"، لكن بوبليت قالت إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كشف في مارس عن "ستة أنظمة أسلحة هجومية كبيرة جديدة من بينها نظام الليزر العسكري المحمول (بيريسفيت) وأكدت بالنسبة للولايات المتحدة هذا دليل آخر على أن تصرفات الروس لا تتطابق مع أقوالهم".