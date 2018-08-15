قال الرئيس عبدالفتاح السيسي للعقيد ياسر وهبة، مقدم مؤتمر افتتاح المشروعات القومية في بني سويف، إن الطريق ما زال طويلًا، وإنه يشكر كل من عمل في المشروعات التي تفتتح حاليا.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في محافظة بني سويف، أن ما يفتتح، اليوم، جزء من الدولة وليس شيئا منفصلا عن الدولة، موضحا أنها تجربة لقطاع الأعمال والاستثمار في الحكومة المصرية، فهي فرصة كبيرة لتقليل فاتورة الاستيراد.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، عددًا من المشروعات القومية بمحافظة بني سويف، حيث يفتتح مجمع مصانع الشركة الوطنية للأسمنت، ومجمع مصانع الرخام والجرانيت، والخطين الثالث والرابع لمجمع اسمنت العريش.