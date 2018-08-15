أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي توفير جزء كبير من العملة الحرة التي تُستورد بها المستلزمات والمطالب للمشروعات القومية، ما ينعكس على استقرار العملة في مصر، موضحا أن تدشين مشروعات قومية ساعد في إيجاد فرص عمل لألفي شخص بشكل مباشر، و10 آلاف فرصة عمل غير مباشر.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في محافظة بني سويف، أن مجمع الرخام وحده به فرص عمل مباشرة لـ3 آلاف شخص في الصعيد، موضحا أن هناك مسارا نسير فيه جميعا بمواصفات فنية يجري طرحها على الشركات، ومنها إجراء التقييمات والمناقصات السعرية والاختيار من بينها عبر اللجان.

وأكد الرئيس أن إجراء التقييمات والمناقصات السعرية قد يأخذ من عام لعام ونصف حسب طبيعة المشروع.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، عددًا من المشروعات القومية بمحافظة بني سويف، حيث يفتتح مجمع مصانع الشركة الوطنية للأسمنت، ومجمع مصانع الرخام والجرانيت، والخطين الثالث والرابع لمجمع اسمنت العريش.