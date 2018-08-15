يشارك الدكتور طارق الجمال القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، اليوم، في اجتماع مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم والبحث العلمي، وذلك لمتابعة أعمال الامتحان الموحد الذي تعقده وزارة التعليم العالي لأول مرة "أونلاين" لطلاب الفرقة الثالثة بكلية الطب.

وقال القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط إن الامتحان سوف يشمل طلاب كلية الطب بخمسة جامعات هي أسيوط، المنصورة، عين شمس، و6 أكتوبر، والطب بالقوات المسلحة، الذي سيجري إلكترونيا.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد المنشاوي عميد كلية الطب بجامعة أسيوط، أن عدد الطلاب المشاركين في الامتحان يبلغ 100 طالب وطالبة من طلاب الفرقة الثالثة بالكلية، مشيرا إلى أن الامتحان تراكميا، حيث أن المقرر أن يشمل المناهج الدراسية الخاصة بالثلاثة سنوات السابقة، مؤكدا على اتخاذ الكلية الإجراءات والاستعدادات اللازمة لتيسير إجراء الامتحان على الطلاب "أونلاين"، التي تتضمن مراجعة كفاءة المعامل وتوفير نقاط إنترنت فائق السرعة.