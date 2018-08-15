نظمت مجلة "نور" للأطفال ورش عمل لعدد من أصدقاء المجلة بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، حيث بدأت فعاليات الورش بمحاضرة ألقتها أميرة شافعي بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان تناولت خلالها مفهوم الإدمان وأنواعه، وخطورة التدخين السلبي وأثره السئ على الصحة العامة والأمراض التي يسببها وكيف نستطيع حماية أنفسنا ومن حولنا منه.

والتقى عبد المنعم حسين نائب رئيس تحرير المجلة بأصدقاء "نور" حيث دار نقاش فكري حول مفاهيم الفن والكتابة، وقيم السماحة والسلام في الأديان، والموهبة التي أفرد الله بها كل إنسان وكيفية استخدامها الاستخدام الأمثل، وضرورة تنميتها.

وأثنى فواز أحمد المستشار الفني للمجلة علي الأطفال الموهوبين وأعمالهم الفنية وحثهم على الاستمرار ووجه لهم نصائح لثقل موهبتهم‌ كما تضمنت الفعاليات ورشة رسم للفنانة هالة طارق الرسامة بالمجلة، قدمت فيها شرح مبسط لمبادئ رسم الشخصيات وتم عرض حلقتين من مسلسل "نور وبوابة التاريخ" الذي عُرِض رمضان الماضي بالتليفزيون المصري.