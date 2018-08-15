أكدت الإعلامية تغريد حسين رئيس قناة النيل الدولية، أن القناة أعدت احتفالية خاصة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تذاع على شاشتها باللغتين الإنجليزية والفرنسية ليلة العيد، في الـ7 مساء بالفرنسية وعقب أهم أنباء الـ9مساء بالإنجليزية.

وأشارت تغريد حسين، إلى أن التصوير بمتحف الفن الإسلامي يضيف جمالاً وبهجة للاحتفالية التي تستضيف عدد من الشخصيات.

ويتخلل الحفل، فقرات عن الاحتفال بعيد الأضحى حول العالم وعروض فنية للإنشاد الديني والتنورة وأيضا لقاء لسمير حبيب وفريق الجيتس.

وتأتي الحفلة، بإشراف فني أحمدعبدالعليم وإعداد غادة سيف ومحمد الحمصاني وتقديم هاني سيف وإخراج رضا منصور.