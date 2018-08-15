قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن نجاح الاستثمار والنهوض بالاقتصاد الوطني هو السلاح الحقيقي لمواجهة الاٍرهاب والاستهداف الدولي لمصر.

وأضاف "عاشور" خلال افتتاحه البرنامج التدريبي الأول لإعداد محامين هيئة الاستثمار في ضوء البروتوكول الموقع بين نقابة المحامين ووزارة وهيئة الاستثمار: "النهوض بالاقتصاد من خلال الاستثمار يمثل كذلك السند الحقيقي للدولة والرئيس والحكومة لمواجهة كافة التحديات الراهنة التي تواجه الوطن".

كما أعرب "عاشور" عن تقديره لدور سحر نصر وزيرة الاستثمار، وقيادات الوزارة وهيئة الاستثمار، في تعظيم مناخ الاستثمار في مصر، قائلا: "الاستثمار في مصر قضية أمن قومي يلتزم المحامين بأداء واجبهم فيها".