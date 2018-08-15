كشف الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية الغاز المسال ورئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات، أن الإكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي الذي ستحققه مصر بنهاية عام 2018 الجاري، سيوفر على مصر واردات بمتوسط 2.5 مليار دولار سنويا، أى ما يزيد عن 40 مليار جنيه مصرى.

وأوضح سعد الدين في بيان له، أن ما ستوفره الدولة من واردات دولارية، سيتحول إلى صادرات جديدة من إنتاجنا المحلى مطلع العام المقبل، مشيرًا بأنه لا سقف لحجم الصادرات المتوقعة لمصر من الغاز الطبيعي بسبب غزارة الإكتشافات المحلية الجديدة من الغاز في منطقتي البحر الأحمر والمتوسط.

على صعيد متصل أشاد رئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات بالدور الذى تقوم به وزارة البترول، بدأ من التغيير الجذرى فى فكرها الإدارى وتدريب كوادرها الفنية والمهنية بشكل يستوعب التطور الهائل في اكتشافات مصر من الغاز الطبيعي وتغيير الإستراتيجية من دولة مستوردة ومستهلكة للغاز إلى دولة مُنتجة ومُصدره له بنهاية العام الجاري.

علاوة على خطة الدولة في إقامة العديد من الصناعات الجديدة التى ستولد مع تحويل مصر إلى مركزًا إقليميًا لتجارة الغاز في المنطقة مثل صناعة البتروكيماويات ونقل الغاز ومصانع الإسالة التي سيعاد تشغيلها بدلا من تصدير الغاز خاماً بقيمة 5 دولار للوحده، مع أنه بإمكاننا تصديره بأضعاف سعره منتجا نهائيًا.