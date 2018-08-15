قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة لديها ملفات عديدة تريد إنهائها تستهدف صالح الدولة وصالح الممول، منها إنهاء ملفات الطعن الضريبي، وقانون إنهاء المنازعات الضريبية.

وأضاف وزير المالية، خلال اجتماعه ونائبيه أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، مع مجلس إدارة اتحاد جمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، أن لديهم نحو 120 ألف ملف في لجان الطعن الضريبي، وأنهم يسعون إلى إنهائها بأسرع وقت ودقة، متعهدا بحسم تلك النزاعات قبل 31 ديسمبر المقبل لاستقرار المراكز المالية لممولي الضرائب، وحفاظا على حقوق الخزانة العامة، وهو ما سينعكس إيجابيا على الأوضاع الاقتصادية.