أجلت شركة "مزيكا" والمنتج محسن جابر، تأجيل حفل ومؤتمر تكريم الفنان الكبير أحمد عدوية، إلى ما بعد عيد الأضحى بعد شعوره بالتعب اليوم الأربعاء.

وكان من المقرر، أن يتم تكريمه اليوم، لطرحه ألبومه الجديد، ولكن بسبب تعبه المفاجئ تأجيل الاحتفال.